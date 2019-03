Sõru Merekool ootab uusi purjepaate

«Mitme soodsa asjaolu koosmõjul õnnestus Sõru merekoolil eelmisel suvel pakkuda regulaarseid purjetamistreeninguid 50 õpilasele. Noored juba piiravad, kui kaupluses kokku saame ja küsivad, kas järgmisel suvel purjetamistrennid ikka tulevad,» rääkis Sõru Merekooli eestvedaja Katrin Visnapuu 2019. purjetamishooaega planeerides.

Soodsate kokkulangevuste all peab Visnapuu silmas eelkõige sobivate eestvedajate ja treenerite leidumist, aga ka seltsi liikmetest purjetamisentusiastide pingutusi ning toetust 4 Optimist-klassi paadi treeningukõlblikuks korrastamisel. Omapoolse inspiratsiooni andsid Sõru Merekooli Seltsile ka Hiiumaal 2017. aastal käinud pop-up merekool Meresõber ning jahtklubi DAGÖ üritused, näiteks Kärdla Purjutuur.

Visnapuu kinnitas, et Sõru Merekooli trennid tulevad ka 2019. aasta meresõiduhooajal, aga treeningrühmade suurus sõltub sellest, kui palju õnnestub seltsil merekõlblikke paate kokku saada. Et Optimist on ühekohaline paat, jääb olemasolevatest paatidest 50 noore purjetamistreeningute korraldamiseks väheks. Pisut aitab olukorda leevendada, kui õnnestub korda teha kaks remonti vajavat Lutši (paadiklassi Laser litsentsita valmistatud koopiad). Selts on esitanud LEADER projektitaotluse ka kahe RS Quest klassi paadi soetamiseks, mis võimaldaks korraga merele viia kuni 8 purjetamishuvilist.

Treeneri RIB-kaatri ostmiseks sai Sõru Merekooli Selts eelmisel aastal kogukondliku turvalisuse meetmest 3500 eurot, seltsi liikmed panid omalt poolt 1500 eurot.

Noored purjetajad õpivad Sõru sadamas purjetamist vanadel Optimistidel FOTO: Katrin Visnapuu

Visnapuu sõnul on Sõru Merekooli eesmärgiks anda meresõiduoskus võimalikult paljudele noortele. «Saarelist asukohta arvestades võiks purjetamisoskus olla niiöelda teine kirjaoskus,» rõhutas Katrin Visnapuu. Tema kinnitusel on Sõru Merekooli suunitlus eelkõige meresõiduoskuste algõpe ja hobipurjetamine, sõidetakse ka purjelaua ning SUP ehk aerulauaga. Suve jooksul on Sõrul plaanis korraldada ka mitmeid omavahelisi mõõduvõtmisi ehk võidusõite. Visnapuu ütles, et treenerikandidaadid on tublid ning kui noorte oskused kasvavad ja konkurentsivõime paraneb, võivad nad jätkata treeninguid teistes paadiklassides.

Sõru Merekool pakub algteadmisi meresõidust ja ohutust käitumisest veekogudel. Õppimiseks kasutatakse ka purjelaudu ja aerulaudu ehk SUP-e. FOTO: Katrin Visnapuu