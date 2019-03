Minister Tõniste: lõpetage EKREga hirmutamine

«Täna EKRE valitsusse laskmine on sama hea, kui mõni teine valitsuskombinatsioon,» on rahandusminister kindel, «kuna kõik valimislubadused on nagunii üle võlli.»

EKRE, Isamaa ja Keskerakonna valitsusliidust, mida on hakatud kutsuma ka EKRE IKE liiduks, hirmutab teda rohkem see, kuidas selle ümber kaost ja paanikat külvatakse. «See on minu jaoks pigem mure,» sõnas ta.

Tõniste pidas vastutustundetuks seda, kui poliitilised konkurendid räägivad välismaal oma kolleegidele ja üldsusele, et Eestis lähevad nüüd asjad väga õudseks. «Tegelikult me võiks võtta mistahes erakonna ja tema kohtu hirmujutte kokku rääkida ja öelda, et kõik on nüüd väga mures. Mida rohkem me hirmutame, seda rohkem mures nad (välismaa meedia ja poliitikud-toim) on,» leidis ta.

Tõniste ise ütles, et tema enam aktiivses poliitikas ei jätka. «Et jätkata ministrina, peab olema tugevam mandaat,» selgitas läinud parlamendivalimistel 479 häält kogunud minister. Seetõttu plaanib ta naasta erasektorisse ja jätkata ettevõtlusega, samuti purjespordiga.

Tõnistele kuulub 28,57 protsenti hulgimüügifirmast LTT, mille käive ulatus 2017. aastal üle 10,7 miljoni euro ja puhaskasum pisut enam kui 382 000 eurot. Müügitulu kasvas seejuures 5 protsenti, kasum aga langes poole võrra.