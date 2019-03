Swedbanki juht vassis rahapesu kohta

Swedbanki juht Birgitte Bonnesen on varem kinnitanud, et pank ei ole seotud rahapesupärandiga Baltimaades, kuid salajane siseraport, mis saadeti pangajuhile 2018. aasta septembris kinnitab seda, millest Rootsi rahvusringhääling on kirjutanud. Nimelt näitab raport, et kahtlased kunded Swedbankis ja Danske pangas vahetasid üksteise vahel kokku 95 miljardit Rootsi krooni ehk ligi 9 miljardit eurot.