Rootsi ringhääling: Swedbanki juht vassis rahapesu kohta

Ehkki Rootsi suurpanga Swedbanki tippjuhtkond on varem korduvalt avalikult kinnitanud, et neil pole olnud rahapesukahtlusega ettevõtteid kliendiks ning nad pole olnud rahapesuskeemidega kuidagi seotud, paljastas Rootsi rahvusringhäälingu SVT veebruaris, et läbi Swedbanki kontode voolas vähemalt 5,8 miljardi USA dollari jagu kahtlast raha.

Rootsi rahvusringhäälingu SVT uurivad ajakirjanikud analüüsisid andmeid viimase viie kuu jooksul. Andmekogu hõlmab endast aastatel 2007–2015 toimunud ülekandeid, kus üheks osapooleks oli Danske Banki Eesti filiaalis asuv konto. See puudutas otseselt Eesti pangandust, sest kõik Swedbanki osalusega tehingud toimusid panga Balti harudes.

Varem on Swedbanki juhatus eitanud täielikult enda seotust rahapesuskandaalidega. «Ükski nendest ettevõtetest, kelle nimi on rahapesuga seoses avalikuks tulnud, ei ole Swedbanki klient olnud ei praegu ega minevikus,» väitis Swedbanki juhatuse esimees Birgitte Bonnesen Bloombergile mullu sügisel. «Ja kõige olulisem asi on, et oleme Balti riikides jaepank».

Nüüd selgus, et tegelikult Bonnesen teadis sellistest tehingutest. Nimelt, Bonnesen on rääkinud, et on väga oluline, et Rootsi pangad ei osaleks musta raha liikumises. Oktoobris 2018 ütles ta kohalikule ärilehele Dagens Industri, et nad on kõik võimalikud klientide kahtlased tehingud Danske kaasuse valguses aastatest 2007-2015 läbi vaadanud ning lõpetanud, sest midagi ei leitud. SVT käsutuses olev Swedbanki enda konfidentsiaalne raport aga näitab, et tegelikult liikus kontode vahel 3,2 miljardit eurot ja 6,7 miljardit dollarit ehk ligikaudu 96 miljardit rootsi krooni väärtuses kahtlaseid tehinguid.