Baltika küsib jälle aktsionäridelt lisaraha

Ettevõtte sõnul on 2018. aasta omakapitali suurus on pärast ühekordsete kulude kajastamist 67 000 eurot ning see ei vasta enam äriseadustikus sätestatud nõudele. Seadusega kooskõlas olemiseks on vajalik vähemalt 2,040 miljoni euro suurune omakapital.

Jaanuari lõpus teatas Baltika, et lõpetab selle aasta esimeses kvartalis frantsiisilepingud Valgevenes ja Ukrainas ning Venemaa partneritega jätkatakse vähendatud mahus. Kuu aega hiljem teatas ettevõte, et eelmise aasta kahjum oli 3,1 miljonit eurot. Viimasest 11 aastast on ettevõte kahjumlik olnud tervel seitsmel.

Baltika on tänaseks emiteerinud 40,795 miljonit aktsiat ning ettevõtte turuväärtus aktsia eilse sulgumishinna järgi 5,18 miljonit eurot, mis tähendab, et aktsiate arvu suurendatakse kahekordseks.

Lisaks andis nõukogu juhatatus nõusoleku kolme miljoni euro suuruse laenu võtmise ettevõtte suuromanikult investeerimisfondilt KJK Fund SICAV-SIF lähima kahe kuu jooksul. Planeeritav laen kannab intressi ja on lühiajaline, tähtajaga augustis 2019.

Sama fond on kinnitanud ka, et on valmis märkima uusi aktsiaid.

Baltika aktsia hind kukkus kolmapäeval ajaloo madalaimale tasemele 0,126 euroni. Märtsi algusest on aktsia kukkunud 27 protsenti.