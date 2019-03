NATO peasekretär: võtame Huaweiga seotud muresid tõsiselt

Hiina telekomihiid on järjekindlalt eitanud, et selle tehnoloogiat saab luureks kasutada.

NATO Euroopa liitlasvägede juhataja USA kindral Curtis Scaparrotti ütles kolmapäeval esindajatekoja relvateenistuste komiteele, et Ühendriigid on mures, et Euroopa liitlaste «telekommunikatsioonialase selgroo ohtusattumise pärast».

«Mure on eriti suur seoses 5G-ga, mille läbilaske- ja andmehankimisvõime on uskumatult suur,» lausus kindral.

Stoltenbergi sõnul on 5G võrkude rajamine kaubandus- ja majandusküsimus, millel on ka julgeolekumõõde. «Sellepärast jätkame me konsultatsioone ja analüüsima, kas NATO-l on seda tüüpi taristuga seotud julgeolekuaspektide puhul etendada mingi roll,» lausus ta.