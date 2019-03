Kristjan Lepik: võin mürki võtta, et EKRE-Keski-Isamaa koalitsioon vähendab investeeringuid Eestisse

Seetõttu on Lepiku sõnul suure kaaluga välismeediasse jõudvad kommentaarid, mis viitavad sellele, et uue koalitsiooni liikmed tahavad suletud ja ainult eestlastele mõeldud riiki. «See puudutab nii idufirmasid, IT-firmasid, kui ka näiteks rahvusvahelisi reklaamifirmasid ja advokaadibüroosid. Kui seistakse küsimuse ees, kas me teeme oma Baltikumi üksuse Tallinnasse või Vilniusesse, siis mängivad riigi väärtused otsuses suurt rolli. Üheks konkreetseks näiteks on see, et suheldes välisettevõtetega olen näinud, kuidas Budapesti ja Varssavisse ei taheta just seetõttu kontorit teha, et need riigid on pööranud suletuse poole. Välisettevõte arvestab sellega, et kui on vaja näiteks mõne muu riigi välisspetsialisti värvata, siis võib tema elu sihtriigis olla raskendatud,» rääkis Lepik.