Müller: pikas plaanis on finantsteenustes turvalisus olulisem kui mugavus

Klientide vajadused arveldamisel, säästmisel, investeerimisel ja laenamisel on üsna ajatud ning tehnoloogia areng finantsteenuste sisu ei muuda. Kuid tänu tehnoloogia arengule saab välja töötada senisest palju mugavamaid ja tõhusamaid finantsteenuseid.

«Tehnoloogia arengust tiivustatud muutustega finantsturul peavad kaasas käima nii seadusandlus kui ka järelevalve. Kuid tähtsaim väärtus finantssektoris on nii praegu kui ka tulevikus klientide usaldus,» arvas Müller.

Konkurentsi finantsturul on teravdanud tema sõnul uued finantstehnoloogiaettevõtted ja uusi tehnoloogilisi lahendusi on kasutusele võtnud ka kommertspangad. «Konkurentsi võivad finantsturul pakkuma hakata globaalsed tehnoloogiaettevõtted, nagu Google, Amazon või Facebook, kes on taotlenud selleks Euroopas juba esimesed litsentsid,» lisas ta.