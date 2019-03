Mida uut ütles 100 000-eurone aktsiisiuuring? Suurt mitte midagi

Rahandusministeerium avalikustas täna mahuka, 265-leheküljelise uuringu, mis analüüsis tormilise aktsiisipoliitika ja piirikaubanduse mõju Eesti majandusele ja ettevõtlusele. Autoriteks olid konsultatsioonifirma PricewaterhouseCoopers Advisors ja Eesti statistikaamet.

Kui hange pool aastat tagasi välja kuulutati, võis kuulda palju ilkumist, et mida siin ikka uurida on: minge Läti piirile ja näete, mis toimub. Konjunktuuriinstituudi juht Marje Josing ütles, et see on nagu jaamast lahkunud rongile järele jooksmine. «Me teeme samasuguseid töid 5000 euro eest,» lisas ta.

Mida me siis uuringust teada saime? Kui võtta ette järeldused ja soovitused tulevikuks, siis peab tunnistama, et midagi ekstraordinaarselt uut siit välja ei tule. Näiteks leiti, et aktsiiside muutmisel tuleb avalikkusele paremini selgitada, miks seda tehakse. Lisati, et aktsiise ei ole otstarbekas tõsta või langetada korraga suures mahus, kuna see muudab prognoosimise võimatuks.

Piirikaubandus on igavene

Kõige enam jäi ehk kõlama järeldus, et piirikaubandust Lätiga ei ole enam võimalik tagasi keerata. «Natuke võib seda maha kruttida, aga nullida ei saa. Infrastruktuur (piiripoed-toim) on olemas, mistap on see nähtus, mis tuli, et jääda,» ütles uuringu üks koostaja, PwC juhtivkonsultant Erki Mägi. Siinkohal tugines ta välismaailma kogemusele, eelkõige Skandinaavia riikidele, tuues näiteks Taani, kus piirikaubandus on kestnud juba rohkem kui 45 aastat ja seda pole suudetud poliitikamuudatusega lõpetada. Taani maksupoliitika eesmärk on piirikaubandust lihtsalt ohjes hoida ja mitte lasta selle osakaalul suureneda.

Uuringu üks autor räägib, mis läks aktsiisipoliitikas valesti. FOTO: TAIRO LUTTER / PM/SCANPIX BALTICS

Vahest uuringu kõige huvitavam, kandvam ja ka olulisem osa keskendus sotsiaalmajanduslikele mõjudele – mida on sadadesse protsentidesse küündivad aktsiisitõusud (nii alkoholi, sigarettide kui ka kütuse puhul) kaasa toonud meie ettevõtetele, peamiselt alkoholitootjatele, kütusefirmadele, autovedajatele ja ka tavalistele jaekauplustele. Seda küsimust pole varem keegi nii põhjalikult lahanud.

Uuringus võeti luubi alla 10 ettevõtlussektorit, mis aktsiisidest peamiselt puudutatud on. Näiteks selgub, et kõigi Eesti alkoholitootjate käibed on alates 2015. aastast langenud kümneid miljoneid eurosid. Töötajate arv on vähenenud pea 100 võrra. Seevastu kange alkoholi importijad on pidanud vastu võtma veel suurema löögi ja koondanud lausa paarsada inimest. Oluliselt on kukkunud ka veini- ja siidrimportööride tulemused.

Rahalises mõttes on aktsiisidest kõige rohkem pihta saanud kütuse importijad, kelle käibed on 2015. aastast kahanenud lausa 800 miljoni euro võrra. Tõsi, uuringu koostajad siiski täpsustasid, et kogu süüd ei piirikaubanduse kraesse ajada, vaid siin on ka teised põhjused.

Väikepoodide traagika