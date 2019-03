Aktsiisipoliitika uuring: juba alguse saanud piirikaubandust on võimatu peatada

Rahandusministeerium avalikustas PricewaterhouseCoopers Advisorsi ja statistikaameti läbi viidud uuringu aktsiisipoliitika mõjust Eesti majandusele, mille tulemusi saab valitsus oma aktsiisipoliitikat kujundavate otsuste alusena edaspidi kasutada.

Uuringu järgi on aktsiisimäärade järsul tõusul ja langetamisel ennustamatu mõju, mida on sama hästi kui võimatu prognoosida. Seetõttu tuleks aktsiisipoliitikat kujundades vältida nii suuri tõuse kui ka langetamisi. Ühtlasi peaksid aktsiisipoliitika eesmärgid olema selgelt määratletud ja kommunikeeritud ning muudatustele rakendumisele peaks eelnema piisav aeg, et turg jõuaks nendega kohaneda.

Aktsiisikaupadega seotud ettevõtete tööhõive osakaal kogu tööhõivest on muudatuste järel seni jäänud pikaajalises vaates samale tasemele. Osa väiksemaid jaekaubandusettevõtteid on küll töötajate arvu vähendanud, kuid seevastu on töötajate arv kasvanud suuremates poodides.

Piirikaubandus ei ole tingitud üksnes aktsiisipoliitikast, selgub uuringust. Juba alguse saanud piirikaubandust lõpetada on sama hästi kui võimatu. Ka teiste riikide kogemus näitab, et poliitikamuudatused saavad edukalt piirikaubanduse kasvu üksnes piirata.

Eesti ja Läti vaheline piirikaubandus ei puuduta ainult aktsiisikaupu – juba varem on Eesti tarbijad sealt ostnud ka ehitusmaterjale ja aiakaupu. Kui selliste kaupade hinnavahed püsivad, ei aitaks ka aktsiisimäärade langetus olulisel määral vähendada piirikaubandust. Seda näitab ka teiste riikide kogemus.

Näiteks on Taanis piirikaubandus kestnud juba rohkem kui 45 aastat ja seda pole suudetud poliitikamuudatusega lõpetada. Taani maksupoliitika eesmärk on piirikaubandust ohjes hoida ja mitte lasta selle osakaalul suureneda.

PwC toob analüüsis välja, et riigil on vaja aktsiisipoliitika muudatuste tegemisel selgemalt kommunikeerida, mis on aktsiisipoliitika eesmärk ning tuleb mõista, millised sektorid ja tarbijad absorbeerivad vastava mõju ning kas sellele sihtrühmale avaldatav mõju on kooskõlas aktsiisipoliitika eesmärkidega.

Perioodil 2010–2017 kasvas õlleaktsiis 186 protsenti, lahjal alkoholil 144 protsenti ja kangel alkoholil 68 protsenti. PwC prognoosi kohaselt langetaks kange alkoholi, siidri ning õlle aktsiisi tõstmine aktsiisitulu, veini puhul aktsiisitõus pigem kahandaks aktsiisitulu, kuid sigarettide aktsiistõus võib veel aktsiisitulu tõsta.

Kui kange alkoholi ja õlle importijate käive on kasvanud, siis veini ja siidri importijate käive on alates 2014. aastast olnud languses. Tubakatoodete importijate käive on alates 2014. aastast stabiilselt kasvanud, kuid tunamullu oli importijate kahjum kokku 100 000 eurot.

PwC märgib uuringus, et alkoholitootjate arv on perioodil 2010-2017 kasvanud 19 tootjalt 72 tootjani, peamiselt on aga avatud väikepruulikodasid, mis tegutsevad spetsiifilises nišis. Alkoholitootjad on suurendanud ka eksporti, samas on alates 2015. aastast langenud tootjate investeeringud, käive ja kasum.

Kange alkoholi tarbimine on alates 2010. aastast stabiilselt langenud. Kui õlle ja lahja alkoholi tarbimine oli langustrendis kuni 2015. aastani, siis nüüd on langustrend muutunud kasvuks. Veini tarbimine kasvas aastatel 2010-2017 aga keskmiselt 5,4 protsenti aastas.

Spetsialiseerimata kauplustes, kus müüdi lisaks alkoholile ja tubakale ka muid tooteid kasvasid käibed keskmiselt 4 protsenti aastas. Alkoholi jaemüügikodused on aga olulises languses ning kuna alkoholimüük moodustab viiendiku poodide käivest, võib tänavu oodata aktsiisipoliitika mõju nähtavat avaldumist.

Alkoholipoed on analüüsi kohaselt olnud aktsiisipoliitikast oluliselt mõjutatud ning teenisid aktsiisitõusude ja piirikaubanduse käivitumise perioodil aastatel 2015 ja 2017 esmakordselt kahjumit.