Vene multimiljonäri tütre Eesti äri segatud Troika rahapesuskeemi

Lekkinud pangaülekannetest selgub, et Troika põhiettevõtetest liikus Eesti pankades asuvatele kontodele kokku miljoneid eurosid. Näiteks üks skeemi võtmefirmasid Quantus Division LTD saatis Eesti pangakontodele kokku üle kahe miljoni euro. Teiselt võtmefirmalt Gotland Industrial Inc. laekus Eestis asuvatele, peamiselt mitteresidentidest ettevõtete kontodele üle kaheksa miljoni euro. Ülekandeid said nii tundmatud offshore-firmad, nagu Larsberg Associates LTD ja Bestmax Limited, kui ka Eesti ettevõtted OÜ GS Invest ja kinnisvaraarendusega tegelev Grove Invest.