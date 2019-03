Kohtunikud tahavad oma töövõimetuspensioni tagasi

Kohtunike ühingu sõnul on seadusandja viimase kümne aasta jooksul kärpinud järk-järgult kohtunike sotsiaaltagatisi ning peale ameti eluaegsuse ja seadusega kindlaksmääratud palga enam tagatisi sisuliselt alles polegi.

«Vaieldamatult on ameti eluaegsus ja seadusega kindlaksmääratud väärikas suuruses palk kohtunikuameti juures väga olulised tagatised, kuid kohtusüsteemi vajadusi silmas pidades ei ole ainult nende tagatiste säilitamisega piirdumine pikemas perspektiivis piisav,» seisab ühingu saadetus kirjas.

Kohtunike ühing möönab, et põhimõtteliselt oleks kohtunikel võimalik kaitsta ennast sissetuleku vähenemise eest ka eraõiguslike elukindlustuslepingute sõlmimise teel, kuid selliste lepingutega ei ole vähemalt hetkel võimalik saavutada varem kohtute seaduses ette nähtud töövõimetuspensioniga samaväärset kindlustuskaitset töövõime kaotuse puhuks. Isegi kui see oleks võimalik, kaasneksid sellega kohtunike jaoks arvestatavad lisakulud.

Ühing leiab, et töövõimetuspensioni maksmise võimalus tuleb taastada või luua võimalus muu sarnases suuruses hüvitise maksmiseks kohtuniku töövõime püsiva vähenemise või kaotuse korral. Põhjuseid toob ühing välja kaks: esiteks annab see kohtunikuametit pidavatele või selle ameti valimist kaaluvatele juristidele kindlustunde, et panustades õigusriigi toimimisse ja tehes pikaajaliselt stressirohket tööd, ulatab riik neile vajadusel abikäe ning nende sissetulek töövõimetuse tekkimisel märkimisväärselt ei lange.