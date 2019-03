Boeingu kriis on pühkinud kuulsa lennukitootja väärtusest üle 25 miljardi

Boeing 737 Max lennukite kasutamine on nüüdseks peatatud üle kogu maailma, sest möödunud oktoobris toimunud Indoneesia õnnetuse uurimine paljastas, et piloodid ei suutnud peale õhkutõusu lennukit enam kontrollida ning automaatne turvasüsteem tõmbas sõiduki nina järsult alla. Etioopia lennufirma Ethiopian Airlines tegevjuht ütles, et ka pühapäeval alla kukkunud lennu piloodid teatasid enne õnnetust raskustest lennuki juhtimisel.

USA oli kolmapäeval sisuliselt viimane riik maailmas, kes otsustas kõik 737 Max lennud lõpetada. Boeingu teatel on ettevõte endiselt kindel, et lennuki opereerimine ei kujuta endast mingit ohtu, kuid avalikkuse rahustamise huvides soovitasid nad ise lõpetada konkreetse mudeli kasutamise senikauaks kuni uurimine paljastab rohkem infot. «Me teeme endast kõik, et saada aru, mis tegelikult juhtus,» ütles Boeingu tegevjuht Dennis Muilenburg ettevõtte teates.