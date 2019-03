Rain Lõhmus vastas teravalt Indrek Neivelti kriitikale: eestlased orjasid hansapanka

Endine hansapankur Indrek Neivelt on viimasel ajal rääkinud, et Eesti kahe suurema ning Rootsi kapitalile kuuluva panga Swedbanki ja SEB kasum on Eestis liiga suur - üle 1 protsendi Eesti sisemajanduse kogutoodangust ning sellega tuleks midagi ette võtta.