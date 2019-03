Spotify süüdistab Apple't konkurentsi lämmatamises

«Viimastel aastatel on Apple kehtestanud oma App Store'is reeglid, mis sihilikult vähendavad valikut ja pärsivad innovatsiooni kasutajakogemuse arvelt. Sisuliselt tegutsevad nad nii mängija kui kohtunikuna, et tahtlikult kahjustada teisi rakendusearendajaid,» teatas Spotify.

Rootsi firma teatel proovis see probleemi edutult lahendada otse Apple'iga suheldes ja pöördus seejärel Komisjoni poole, et see «rakendaks meetmeid õiglase konkurentsi tagamiseks».