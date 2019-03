Ühendkuningriik tühistab leppeta Brexiti korral enamiku imporditariife

Uus süsteem jõustuks, kui Suurbritannia lahkub 29. märtsil Euroopa Liidust leppeta. Osadele põllumajanduskaupadele jääksid alles madalamad tariifid, et kaitsta Briti tootjaid.

Selle eesmärgiks on vältida EL-ist imporditud kaupade hinnakasvu tarbijate jaoks ja häireid tarnetes. Meede oleks ajutine ja kehtiks kuni aasta vältel, samal ajal kui peetakse läbirääkimisi püsiva süsteemi loomiseks.

«Kui me lahkume leppeta, siis viime suurema osa imporditariife nulli peale. Kõige tundlikumates tööstusharudes jääksid tariifid alles,» ütles kaubanduspoliitika minister George Hollingbery.

Kava näeb ette imporditariifide langetamise liha- ja piimatoodetele, kuid enamikul juhtudel jääksid need endiselt alles.

Uus režiim ei kehtiks riikide suhtes, millega Ühendkuningriigil on juba vabakaubanduslepe, ja umbes 70 arengumaale, millel on Briti turule eelisligipääs.

Valitsus teatas, et ei kehtestaks tariife ega tollikontrolli kaupadele, mis tulevad EL-i kuuluvalt Iirimaalt Ühendkuningriiki kuuluvale Põhja-Iirimaale. Samas nentis valitsus, et see loob võimaluse kuritarvitusteks, kui neid kaupu siis üle mere Suurbritannia saarele viiakse.