Eesti au ja uhkuse TransferWise'i osanikud soovivad müüa aktsiaid

Juhul kui tehing lõpule viiakse, kinnistab see, et Suurbritannia idufirma minek börsile võib olla keskpika perioodi päevakorras, kirjutab Sky News. Teemaga kursis olevad allikad ütlesid meediaettevõttele, et aktsiate teisene müük on alles varajases etapis ning lähiajal uudise avalikustamist oodata ei ole.