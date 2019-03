Nissani luksusbränd Infiniti kolib Brexitist räsitud Suurbritanniast välja

Möödunud aastal valmistati Nissani suurtehases Sunderlandis üle 12 000 Infiniti mudeli. Autotootja teatas veebruarikuus, et lõpetab samas tehases ka X-Trail mudeli tootmise ja valmistab neid edaspidi ainult Jaapanis. Sunderlandi tehas on Suurbritannia suurim autotehas, mis pakub tööd üle 7000 inimesele.

Jaapani autotootja Honda teatas möödunud kuul, et sulgeb oma tehase Swindoni linnas, mis pakub tööd üle 3500 inimesele. Ka sealsed inimesed hääletasid enamuses Brexiti poolt. Nii Nissan kui Honda on teatanud, et ilma mitte mingisuguste lepinguta blokist lahkumie seab tarneahelatele tõsised takistused ja häirib tootmist.