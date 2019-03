Hädalised blufivad tasuta abi nimel  ohu suuremaks

Mereõnnetuste puhul kehtib põhimõte, et riigi kohustus on korraldada inimeste päästmine ning abivajajalt elu päästmise eest raha ei küsita. Kui hätta sattunud alus on ohtlik teistele laevadele, inimestele või keskkonnale, peab riiklik merepäästesüsteem ohu likvideerima, näiteks aluse turvalisse kohta pukseerima. Selliste juhtumite lahendamiseks võib merevalvekeskus peale politsei- ja piirivalveameti (PPA) üksustele appi kutsuda ka vabatahtlikke merepäästjaid ning kommerts- ja lõbusõidualuseid. Kui tegemist ei ole just tahtlikult põhjustatud avarii või kuriteo tagajärjel juhtunud õnnetusega, siis päästmise eest kellelegi arvet ei esitata ning päästeoperatsioonis osalenud üksuste kulud kaetakse riigieelarvest.