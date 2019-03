Iduettevõtja uuest koalitsioonist: oleme šokis

«Ma eile lugesin Mart Helme lauset, kus ta ütles, et esimesena tuleks ette võtta migratsioon ja tühistada kõik need erisused, kuidas hetkel tulevad sisse talendid,» ütles Sass, lisades, et kui sellise suhtumisega minnakse koalitsiooniläbirääkimistesse, siis see võib hävitada kogu iduettevõtluse majandusedu, vahendab Äripäev .

«On ka inimesi, kes on öelnud, et olukord on muutunud, nad kaaluvad Eestist ära kolimist,» rääkis ettevõtja, kinnitades, et varasemad valitsused on olnud idukogukonnale stabiilsed partnerid.