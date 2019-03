Video: Jaapan tahab Toyota kuu peale saata

Toyota ja JAXA tulid välja plaaniga ehitada kuuerattaline isejuhtiv transpordivahend, mis suudaks kuu peal, 10 000 kilomeetri kaugusel sõidutada kahte inimest. Plaan on jõuda kuule aastaks 2029, kirjutab Bloomberg.

Toyota asepresidendi Shigeki Terashi sõnul tuleb sõiduk piisavalt suur, et mahutada kaks astronauti, kes saavad seal elada ja kuu pinnast avastada. Toyota pikkus on kuus meetrit, põrandapinda, kus reisijad saavad olla, on 13 ruutmeetrit.