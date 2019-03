VIDEO: Aastaid vaikinud Aivar Rehe avas suu: muidugi ma tunnen vastutust

Rahapesu osas on kahtlustuse saanud Danske enine privaatpanganduse osakond ja selle juht Juri Kidjajev. Kui kursis te olite privaatpanganduse osakonna tööga? Kellelt said nemad oma suunised?

Nad on saanud kahtlustuse rahapesus ja ka altkäemaksu võtmises. Kas see tuli teile üllatusena?

Ma ei tea. Ma ütlen nii, et laseme sellel protsessil ilusti korrektselt punkti panna pädevate organite poolt nii nagu see ikka õigusriigis on. Ühesõnaga, kus tehakse. Küll tuleb lõpuks ka lahendus. Lahendust me praegu ei tea.