OneCoini juhte süüdistatakse mitme miljardi dollarilises kelmuses

Süüdistuse järgi petsid OneCoini juhid – selle looja Ruja Ignatova, tema vend Konstantin Ignatov ja Mark Scott – alates 2014. aastast ligi kolmelt miljonilt investorilt välja 3,3 miljardit dollarit. Seejuures teenisid nad süüdistuse järgi kasumit üle 2 miljardi dollari, müües heausksetele inimestele olematud krüptomünte.

Ametlikus teates nimetavad USA ametivõimud OneCoini pettuseks ja püramiiskeemiks. «OneCoini krüptovaluuta eksisteeriski ainult nende loojate ja kaasaaitajate endi peades,» ütles FBI New Yorgi osakonna asedirektor William Sweeney Jr.

«OneCoinil polnud reaalset väärtust. Ainsad, kes sellest üldse kasu said, olidki selle loojad,» lisas ta.

Koostöös FBIga peeti skeemi praegune liider Konstantin Ignatov eelmisel nädalal Los Angelese lennujaamas kinni. Süüdimõistmisel ootaks teda kuni 20 aasta pikkune vangistus.

Teine süüdistatav, Mark Scott peeti kinni päev varem ja teda süüdistatakse rahapesu kavandamisel. Süüdimõistmisel ootaks teda samasugune karistus.

Kõige karmim süüdistus esitati Ruja Ignatovale. Teda süüdistatakse püramiidskeemi kaudu läbi viidud kelmuses, investeerimiskelmuses ja plaanis panna toime rahapesu. Ignatova varjab end võimude eest ning teda pole seni kinni peetud.

Postimees on OneCoinist ja Ruja Ignatovast korduvalt kirjutanud. Läinud suvel kirjutasime, kuidas kümned eestimaalased on skeemi pannud kümneid tuhandeid eurosid, lootuses saada miljonäriks.

Ruja Ignatovat peetakse aga peaaegu et ebamaiseks kangelannaks, kellega osal eestlastest on õnnestunud ka kohtuda. 2017. aasta sügisest on Ignatova aga avalikkuse eest kadunud ning asja juhtimise võttiski üle tema vend Konstantin Ignatov.

Ka on Eestis Onecoiniga tegelevad inimesed Postimehele rääkinud, kuidas nad on skeemi pannud sisse kümneid tuhandeid eurosid. Nende kirjelduse järgi on nad selle raha eest ostnud mitu haridusliku sisuga paketti ning saanud krüptoraha kaevandada.

Nüüdses süüdistuses on aga välja toodud, et tegelikult pole kaevandamisel olnud mingit sisu ning Ruja Ignatova juhtimisel tegeletigi teadlikult inimeste petmisega. Eesmärk oli inimestelt kelmusega raha kätte saada.

Ametivõimude käsutuses on ka meilivahetus, milles Ignatova kirjutas ühele skeemi kaasloojale plaanist, kuidas ise puhtalt asjast pääseda. «Võtame raha, jookseme, ja süüdistame kedagi teist..» kirjutas Ignatova e-kirjas.

OneCoini liider Eestis: uskuge ainult OneCoini enda infot

Eestis juhatab OneCoini vägesid Anne Nauri, kes krüptovaluuta huvilisi koondavas Facebooki-grupis üritab teisi rahustada.

«Hoolimata hiljutistest peatushetkedest, töö jätkub nagu alati. Kõik projektid on edasi käimas. Mõtleme, võitleme ja liigume edasi parema tuleviku nimel. Meie parema tuleviku loomine on täna paigas. Visiooni teades. OneCoin on tugev,» kirjutas ta täna hommikul grupi rohkem kui 700-le liikmele.

Nauri nimetab süüdistust rünnakuks, mille eesmärk on «kõrvetada OneCoini vundamenti». «Vaata, et järgid ainult ametlikke ettevõtte kanaleid, mis on ainus usaldusväärne info,» kutsub ta skeemi kümneid tuhandeid eurosid sisse pannud eestimaalasi üles.