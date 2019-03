Rail Baltic näitas liinigraafikut: neli korda päevas kiirrongiga Tallinnast Varssavisse

Seejuures kasvab eelduste kohaselt päevaste väljumiste arv mõlemal suunal kümne tegutsemisaasta vältel kuni kuue väljumiseni päevas. Lisaks sõidab Vilnius-Kaunas-Varssavi liinil kuni kümme rongi päevas, teatas Rail Balticu ühisfirma RB Rail AS.

Kiirrongide väljumissagedus põhineb eeldataval reisijate nõudlusel, mida võeti arvesse Rail Balticu liiklusgraafiku koostamisel aastateks 2026-2056. Kava on koostatud konsortsiumi poolt, kuhu kuulusid Saksamaa ettevõtted ETC Gauff Mobility GmbH ja Institut für Bahntechnik GmbH ning Taani konsulteerimisfirma COWI A/S. Liiklusgraafiku koostamisel kasutati integreeritud lähenemist, mille puhul lähtuti rongide ajagraafiku välja töötamisel turunõudlusest.