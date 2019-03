Ajalooline pööre: Eesti töökäed tulevad Soomest tagasi

Soome heaoluühiskond ja paremad palgad on eestlasi enda rüppe meelitanud juba pea 20 aastat. Samas pole põhjanaaber meile enam nii atraktiivne. Seda kinnitab statistika, mis ütleb, et praegu on viimase 15 aasta jooksul esimene kord, mil Soomest tuleb rohkem inimesi Eestisse kui vastupidi, kirjutab Yle suures ülevaates.

Harri Tiido, kes on Eesti suursaadik Soomes, ütles, et Eesti majandus ja palgatase on kasvanud viimastel aastatel kiiremini kui Soomes, samuti on see ületanud Euroopa Liidu keskmist. Tiido sõnul pakivad enim pille kokku ehitajad, nö Kalevipojad, keda on Soome ehitusplatsidel umbes kolmandiku võrra vähem kui hiilgeaegadel.

Kuigi endiselt on väga palju töid, kus palgavahe Eesti ja Soome vahel ulatub paari tuhande euroni, on põhjanaabrite juures samavõrra jõudsalt kasvanud eluaseme- ja muud kulud. Lisaks on eestlasi hakanud häirima ja väsitama pidev pendeldamine, mis lõhub perekondi ja põhjustab alkoholismi.

Soomel endil töökäsi puudu

Helsingi linnademograafiat uuriv teadlane Pekka Vuori nägi eestlaste naasemises kodumaale mitmeid demograafilisi trende: kuna Eesti tööjõuturule siseneb üha vähem noori inimesi, liiguvad nooremapoolsed välismaal elavad eestlased kodumaale tagasi, et vabad kohad täita.

Vuori avaldas aga muret, et eestlaste tagasiränne tähendab seda, et Soomel endil võib lihtsamate tööde tegemiseks töökäsi puudu jääda.

Eestlaste massilisem väljaränne Soome algas 2000. aastate alguses. Tipu saavutas see 2006. aastal, mil Soome emigreerus umbes 4500 eestlast. Kuna Eestis algas neil aastal pöörande majanduskasv ja oli vaja töötegijaid, väljaränne hetkeks peatus. Seevastu buumile järgnenud kriisiaastatel lõi väljaränne Soome absoluutseid rekordeid.