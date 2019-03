USA ähvardab vähendada koostööd Saksamaaga, kui nad ei lõika sidemeid Huaweiga

Möödunud reedel Saksamaa rahandusministrile saadetud kirja sisuga tutvunud väljaande The Wall Street Journal sõnul on teadaolevalt tegu esimese korraga, kui USA on ähvardanud liitlast kaitsekoostöö vähendamisega, seda juhul kui nad ei hakka tõrjuma Hiina elektroonika- ja telekomihiiglast Huaweid riigihangetest. Euroopa riikide julgeolekuorganid, sealhulgas Saksamaa, on terrorismi vastases võitluses siiani tugevalt sõltunud USA luureinfost.

USA valitsus keeldus kommenteerimast, kas sarnaseid ähvardusi võivad hakata saama ka teised liitlasriigid.

Washington on üritanud veenda mitmeid suuri lääneriike juba mitu kuud, et Hiinast pärit telekomiettevõtted võivad koguda ja jagada andmeid Hiina valitsusega ning seepärast ei tohiks neid lasta kriitilise tähtsusega kommunikatsiooni infrastruktuuri lähedale. Saksamaa valitsus on siiani väitnud, et USA pole suutnud leida taoliste väidete kinnitamiseks mitte mingisuguseid tõendeid ja seepärast võib Huawei osaleda 5G hangetes.

Kirjas seisab, et side turvalisus on kaitse- ja luurekoostöö alustalaks ning ettevõtted nagu Huawei ja ZTE võivad võivad seda sidet ohustada. Kui Huawei saaks loa osaleda Saksamaa 5G hangetes, siis ei katkestaks Washington kindlasti Berliiniga luureinfo jagamist, kuid valiks hoolikamalt mida ja kuidas nad jagavad. Ameeriklased eeldaks, et kõik mida nad jagavad Saksamaaga, jõuaks ka hiinlasteni.

Hiina seadus kohustab kõiki ettevõtteid ja indiviide tegema koostööd autoritaarse riigi julgeolekujõududega, keda kahtlustatakse arvukates inimõiguste rikkumises ja küberrünnakutes üle kogu maailma. Huawei on siiani kategooriliselt eitanud igasugust koostööd Hiina luurega.