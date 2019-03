Konkurentsiamet tõmbas Leedu parkimismonopolile pidurit

Leedu investeerimisfirma Lords LB Asset Management ostis Cityparki parklaketi 2017. aasta veebruaris. Toona teatas fondi juhtkond, et nad plaanivad Eesti parkimisturul laieneda ning möödunud aasta juulis sõlmiti leping Norra Europark AS-iga, et osta viimase tütarfirmad Eestis ja Lätis.

Kuna lisaks Cityparkile ja Europarkile on parkimisturul veel vaid üks suurem tegija (AS Ühisteenused, mille endine soojakuningas Kristjan Rahu ostis turvafirmalt G4S – J. R.), asus konkurentsiamet mullu juulis vaagima, milline mõju on koondumisel Eesti turule.