Tulumaksu tagastamine: maksuamet tagastas tänaseks kaks eurot kolmest

Tuludeklaratsiooni esitamise tähtpäev on 1. aprill ning enammakstud tulumaksu tagastamise tähtpäev on 1. juuli. Kui deklareeritakse ettevõtlustulu, kasu vara võõrandamisest, välisriigis saadud tulu ning kui deklareerija on mitteresident, siis on tähtpäevaks 1. oktoober.