Bloomberg rahapesu skandaalist: eestlased anuvad rootslasi jääma

Eesti Finantsinspektsiooni juht Kilvar Kessler ütleb, et aeg, mil kriminaalid said kasutada Eestit sillana globaalturgudele, on läbi. Samas möönis Kessler, et nüüd on Rootsi pankade lahkumine regioonist suurim risk ja mure, vahendas uudisteagentuur Bloomberg.

Kommentaar ilmestab, kui erinevalt Eesti ametkonnad hindavad rahapesukahtlusi. Kui Danske, mida kahtlustatakse 230 miljardi dollari kahtlase raha liigutamisest läbi Tallinna, visati riigist välja, siis Swedbank, mis on suurim laenuandja kogu regioonis, on endiselt Eestis teretulnud isegi pärast seda, kui on ilmnenud miljardite dollarite kahtlane raha liikumine.

Swedbank ja SEB on kaks suurimat panka Baltimaades, kelle turuosa on ühtekokku Eestis 66%, Lätis 45% ja Leedus 57%. Kumbki pole andnud märku, et nad mõtlevad regioonist lahkumisele. SEB kõneisiku sõnul kehtib neil endiselt strateegia tasakaalukast kasvust Baltimaades. Swedbanki kõneisik ütles, et nad on pühendunud regioonile, mida peavad üheks koduturuks.

Kessler rääkis, et Eesti ametkonnad teevad kõik endast oleneva, et kord majja lüüa ja oma maine taastada. Seda pärast süüdistusi, et Eesti ja teised Balti riigid on olnud esimeseks sadamaks Venemaa rahapesule, et viia rahad Euroopa Liitu.

Viis aastat oleme töötanud nagu hullud, et parendada oma rahapesuvastast kaitsest, ütles Kessler. «Praegu räägime me minevikust. Me räägime pärandi probleemidest,» rääkis Kessler. Ta selgitas, et ei saa välistada, et aeg-ajalt juhtub midagi, kuid kindlasti mitte samal skaalal, mis minevikus.

Kessler ütles, et ta peab Rootsi panku Euroopa tugevamateks. «Kui täna, seoses tekkinud olukorraga, näevad Rootsi pangad Baltimaid kui kulu, mitte tulu, siis on see muidugi Baltimaadele probleemiks,» rääkis Kessler.