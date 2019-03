Sajandi kriis andis investorile sajandi võimaluse

Hiljem selgus, et just see memo muutis sajandi sügavama finantskriis kulgu – pool aastat pärast investeerimispanga Lehman Brothers pankrotti. Just 2009. aasta 9. märtsil saavutas enamik maailma aktsiaturge põhja ning oma põhja leidis ka väga palju maailma eri börsidel noteeritud aktsiad. Põhjast sai vaid tõusta.