400 klienti küsib veeraha tagasi

Omanike keskliit ja korteriühistute liit hakkasid kuu aega tagasi koguma rahulolematute Tallinna majaomanike, ettevõtete ja korteriühistute taotlusi, et küsida Tallinna Veelt tagasi ligikaudu 17 miljonit eurot enammakstud veearveid. Seninägematu tagasinõue toetub riigikohtu otsusele, et vee hind on olnud juba aastaid põhjendamatult kõrge.