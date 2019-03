Prantsuse sadamalinn valmistub eesti umberilmapurjetaja Randmaa saabumiseks

Üks Prantsusmaa tuntumatest purjetamiskeskustest Atlandi ookeani ääres Les Sables d'Olonne valmistub vastu võtma Golden Globe Race 2018 kolmandat finišeerijat, eestlast Uku Randmaad. Elevus sadamalinnas on suur ning eestlast oodatakse tervitama tuhandeid pealtvaatajaid. Kohale on jõudnud ka paarikümnest eestlasest koosnev tervitusdelegatsioon ning Uku Randmaa pereliikmed.

Suured purjetamisvõistlused toovad les Sables d'Olonne'i kokku ohtralt publikut ning linnale on purjetamisvõistlustest kujunenud arvestatav tuluallikas. Rahvarohkeim purjetamissündmus on piirkonna nimega seotud ümber maailma purjetamise regatt Vendee Globe. Kuid ka üksinda peatusteta ning 50 aasta vanuse tehnoloogiaga ümber maailma purjetamise võistlus Golden Globe Race on pälvinud suurt tähelepanu. Võistluse võitja, prantslase Jean Luc van den Heede finišisse jõudmisel 29. jaanuaril kogunes muulidele, sadamasse ning promenaadidele 20 tuhat inimest. Rahvarohke oli ka teisena saabunud hollandlase Mark Slats'i vastuvõtt 31. jaanuari keskööl.

Uku Randmaa saabumisele kogunevat rahvahulka ei osanud korraldajad päev varem veel prognoosida, kuid kuna Randmaa finiš langeb pühapäevale, on tõenäoline, et pealtvaatajaid saabub rohkelt. Finišiliinile merele lähevad vastu korraldajate finišilaev ning kaatrid ajakirjanike ning Randmaa lähedastega.

Les Sables d'Olonne sadama muulid FOTO: Jaano Martin Ots

Regati ametlik finišiliin on merel sadama muulide vahelt väljas, kuid pealtvaatajad saavad Randmaa saabumist jälgida Les Sables d'Olonne sadama sissesõitu ääristavatelt muulidelt, promenaadilt ning jahisadama kaidelt.

Randmaa nimi ja nägu on kohalikele elanikele hästi tuttavad, kuna plakateid, postereid ja digitaalseid reklaame Uku Randmaa saabumisest teavitavate kuulutustega on linna tänavatel rohkelt. Nii poemüüjad kui turismiinfopunkti töötajad teavad, et eestlane läheneb ümberilmaregati finišile kolmandal positsioonil ja et tal on kõht tühi.

Uku Randmaa saabumisüritusest teavitav plakat Les Sables d'Olonne linna turismiinfo keskuses FOTO: Jaano Martin Ots