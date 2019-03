Sajadollariliste rahatähtede arv on järsult kasvanud. Põhjuseks võib olla korruptsioon

Kogu maailmas ringlevate sajadollarilisi rahatähtede arv on alates finantskriisist kasvanud kaks korda enam kui 12 miljardini ja neid on nüüd liikvel rohkem kui ühedollarilisi.

Ökonomistid usuvad üldiselt, et rahatähtede arvu kasv on seotud inimeste sooviga hoida sularaha. Kõrge nominaalväärtusega rahatähtede arvu kasvu seostatakse kriminaalide maksetega, sest sularahamaksed annavad anonüümsuse ning suure nominaalväärtusega rahatähtedega on lihtsam suuri summasid liigutada.

Analüüsikeskuse DataTrek kaasasutaja Data Trek ütles telekanalile CNBC, et 100 dollariliste kasv näitab, et maailm kasutab neid varade kandjatena ning neid kasutatakse endiselt rahvusvahelises kuritegevuses.

«Sellel pole mitte midagi pistmist USA majandusega ja pole mitte mingit pistmist intressimääradega,» selgitas Colas. «On piisavalt tõendeid, et selle põhjuseks on korruptsioon, aga see on ka viis, kuidas hoida varasid finantssüsteemist väljas,» lisas ta.