Vabatahtlikud vara jagajad

Maailma tuntuimad ja suurimad filantroobid on Bill Gates ja tema abikaasa Melinda Gates. FOTO: Ted S. Warren / AP

Bill ja Melissa Gatesi fondi eripäraks ongi see, et raha paigutatakse eeldatavalt jätkusuutlikesse projektidesse, mitte lihtsalt ei jaga raha laiali mistõttu annetab peamiselt just selle fondi kaudu ka Warren Buffett.

Infoportaali Worldatlas andmetel on suuruselt teine heategevusfond IKEA asutaja Ingvar Kampradi 1982. aastat loodud INGKA Foundation, mille varade maht on 34,6 miljardit dollarit (30,6 miljardit eurot). Fond tegevus on suunatud peamiselt arengumaade põgenikele ja lastele.

Kui tulla kodumaale, siis ei saa ju öelda, et heategevuse ja metseenlusega meil mitte üldse ei tegeldaks. Eriti muutub annetamine populaarseks jõulude eel ja ajal. Annetajaid ja metseene küll on, aga annetatavad summad ja fondid on suhteliselt väikesed.

Näiteks Eesti Rahvuskultuuri Fondi tehti eelmisel majandusaastal (lõppes eelmise aasta 30. juunil) annetusi kokku 1,14 miljoni euro väärtuses. Summal poleks ju väga viga, aga suurem osa tuli LHV grupi suuromanikult Rain Lõhmuselt, kes annetas omanimelisse allfondi 90 000 LHV aktsiat, mille väärtus oli 0,99 miljonit eurot. Aasta varem annetati Rahvuskultuuri fondi koos allfondidega kokku 126 164 eurot.

Lisaks Rahvuskultuuri fondile on veel heategevusfonde, mida toetavad aktiivselt nii ettevõtted kui ka ettevõtjad aktiivselt Hille Tänavsuu Vähiravifondi «Kingitud elu».

Eestis ei ole suurannetused eriti levinud põhjusel, et nendelt saadavad maksusoodustused on naeruväärselt väikesed - meie maksuseaduste kohaselt saab maksutagastusi maksimaalselt 1200 eurolt aastas.

Kuid ka Eestis on inimesi, kes nagu Bill Gates on pühendunud metseenlusele ja filantroopiale. Eesti inimestest enim ehk on pühendanud heategevusele, täpsemalt Eesti kunsti toetamisele,

Investeerimisfirma NG Investeeringud üks suuromanik ning selle kaudu Tallinna Kaubamaja, alkoholitootja Liviko, autopoe Viking Motors, Selveri ja veel mitmete ettevõtete nõukogu liige Enn Kunila. Kokku kuulub investeerimisfirma portfelli umbes 30 ettevõtet.

Kunila vara sai alguse koos Jüri Käo, Inderk Järvekülje ja Vaneljaga, kui nad asutasid 1994. Aastal toona Norma erastamisest, milleks loodi firma nimega Norma Liikmete AS (täna NG Investeeringud), kes omandas 66 protsenti Norma aktsiatest.

Kunila ise on öelnud, et samal ajal alustas ta ka koguma kunsti, mis tähendab, et ka tema kunstikollektsioonil täitub sel aastal 25 aastat.

Ettevõtja ka kunstikollektsionäär on võtnud südameasjaks Eesti kunsti tutvustamist kogu maailmale.

Kunila enda ettevõte, osaühingu Sperare 2017. aasta majandusaruandes on kirjutatud, et ettevõtte peamiseks tegevusalaks on tehingud kunstilist väärtust omavate taiestega ning nende eksponeerimine; investeerimisalane tegevus ja kunstiraamatute vahendusmüük. Lühikeses tegevusaruandes kirjutatakse, et 2017.aastal anti välja Konrad Mägi elulooraamat nii eesti, inglise kui ka itaalia keeles. Samuti ilmus Konrad Mägi värvi- ja juturaamat eesti,

inglise ja itaalia keeles. Detsembris valmis Konrad Mägi 140. sünniaastapäevale pühendatud kalender. 2017. aastal toimusid mitmed Enn Kunila maale tutvustavad kunstinäitused. Nendest olulisemad olid 04.03-21.05.2017 Firenzes toimunud näitus

«Visioni dal nord. Pittura estone dalla collezione Enn Kunila,1910-1940» ja 10.10.2017-28.01.2018 Konrad Mägi (1878-1925) isiknäitus Roomas.

Kunsti ja ettevõtluse seost iseloomustas Enn Kunila järgmiselt: «Kõik, mis on heal tasemel, on kunst. Ettevõtlus heal tasemel on kunst ja kunst heal tasemel on veel parem kunst.»