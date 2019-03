Paradoks: Norra naftafond plaanib müüa naftatootjate aktsiad

Naftafond teeb Norra valitsusele ettepaneku, et müüb 7,5 miljardi dollari väärtuses nende ettevõtete aktsiaid, mis on keskendunud ainult nafta ja gaasi uurimistöödele ning tootmisele, kirjutab Financial Times.

Aktsiate müügi eesmärgiks on vähendada Norra, kes on Lääne-Euroopa suurim naftatootja, sõltuvust naftatööstusest, mille pikem tulevik on ebaselge.

Triljoni dollari suuruse portfelliga fondi portfellis on aktsiaid 623 miljardi dollari väärtuses, sellest 37 miljardi dollari väärtuses nafta- ja gaasitööstuse aktsiaid. Norra rahandusminister Siv Jensen ütles, et fond on vaadanud välja need ettevõtted, mis on keskendunud ainult otsingu-uuringutöödele ja tootmisele ehk nn ülemjooksufirmadele (ingl. k. upstream). Vertikaalselt integreeritud ettevõtete, nagu Royal Dutchs Shell ja Exxon Mobil, aktsiaid ei müüa, sest Norra valitsus usub, et need tegelevad taastuvenergia arendamisega.