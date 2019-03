USA demokraadid soovivad Facebooki, Google’i ja Amazoni tükeldada

Warren, kes on endale nime teinud nõudes Wall Streeti suurtele pankadele rangemaid reegleid, kirjutas eile, et tema administratsioon tükeldaks konkurentsi suurendamiseks sektoris Amazoni, Google’i ja Facebooki, vahendab Financial Times.

«Täna on suurtel tehnoloogiaettevõtetel liiga suur mõjuvõim – liiga suur mõjuvõim meie majanduses, meie ühiskonnas ja meie demokraatias. Nad on tasandanud konkurentsi, kasutanud meie isikuandmeid kasumi teenimiseks ja kallutanud mänguvälja kõikide teiste kahjuks. Ja selle protsessi käigus on nad kahjustanud väikeettevõtteid ning lämmatanud innovatsiooni,» ütles Warren.

«Seepärast teeb minu administratsioon tehnoloogiasektoris konkurentsi suurendamiseks suuri muudatusi, kaasa arvatud Amazoni, Facebooki ja Google’i tükeldamise,» lisas ta.

Warren on järjekordne kõrge profiiliga demokraat, kelle sõnul on Ränioru suurimatel ettevõtetel liiga palju võimu.

Oma blogipostituses kirjutab toob terve rida näiteid ülevõtmistest, mis on konkurentsi kahandanus ja moonutanud turgu. Nendeks on Instagrami ja WhatsAppi ülevõtmine Facebooki poolt, toidupoeketi Whole Foods ja online-kingapoe Zappos ülevõtmine Amazoni poolt ning Google’i Waze’i, Nesti ja DoubleClicki ostmised.

Elisabeth Warren lõi finantskriisi järel president Barack Obama ülesandel USA tarbijate finantskaitse büroo.