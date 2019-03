Korteriturul domineerivad kaks võimsat liidrit

Turuolukorda iseloomustades ütles Toompark, et käes on pöördepunkt. «Minu hinnangul on turu kõige olulisem sõnapaar tehingute arv. Viimasest kaheksast kuust kuuel on see langenud,» alustas Toompark ning lisas, et samas on tehingute arv endiselt ajaloolisest kõrgem. «Kriisi või krahhi ei oska näha,» lisas Toompark. Ta selgitas, et turul on nii pakkumisi kui ka nõudlust, kuid miski on tehingute arvu hakanud piirama, mis omakorda sunnib turgu rahunema ja korrastuma. Samuti möönis Toompark, et uute korterite pakkumiste maht on väga kõrge.