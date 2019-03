Hiinlaste tunneliraha teeb Eesti ettevaatlikuks

Mitmed kriitikud, näiteks Euroopa Komisjoni transpordiasjade eest vastutav Henrik Hololei, on pidanud tunnelit ebatõenäoliseks just selle astronoomilise maksumuse tõttu. «Mille arvelt see raha võetakse? Hariduse? Teadusinvesteeringute? Riigisiseste ühenduste?» on ta varem küsinud.