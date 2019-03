Pelmeenitootja äri võib kõrbeda

Praegu on ettevõttel Creditinfo andmetel viis kehtivat maksehäiret ning maksuvõlg ulatub üle 1 miljoni euro. Kaks maksehäiret pärinevad juba 2014. aastast – maksmata arve valmissööda tootjalt ning nõue inkassofirmalt –, millele on lisandunud 2016. aastal kolm enam kui 64 000 eurost maksehäiret pankadele.

Uvicu juhatus märkis aruandes, et põhitegevuses oli kontsern 2017. aastal stabiilselt edukas. Kokku 9,8 miljoni euro suurusest käibest teenis firma koduturgudel 9,4 miljonit eurot. Käibe languse taga oli asjaolu, et 2017. aasta oktoobris kuulutas Leedu riigikohus välja kontserni kuulunud Druvas Foodi pankroti ja seoses sellega ei ole Leedu firma müügitulu arvestatud konsolideeritud aruande müügitulusse.

Uvicul on praegu kaks juhatuse liiget: firma pikaaegne omanik Alexander Musarov ning Ivan Zakotei. Kuna ametlikult ka eraisiku pankrotis oleval Musarovil on kehtiv ärikeeld, on 2017. aasta aruandel vaid Zakotei allkiri.

Uvicu ainuosanik on OÜ Laferon, mida juhib ametlikult Valentina Musarova. Selle ettevõtte omanik on aga USA-s registreeritud Sixson Corp. Meedias on samas varasemalt spekuleeritud, et tegelikkuses on Ühendriikide firma omanik siiski Musarov.