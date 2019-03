Miks pole tark vaid kõrge palgaga inimesi tööle meelitada?

Alustaksin ehk sellest, et unistuste tööandja minu ja nende paljude Eesti personalijuhtide silmis, kellega koos oleme kõik need aastad sadakonda konkurent-organisatsiooni mõõtnud ja hinnanud, ei olegi ettevõte ega organistatsioon, kelle ukse taga kõik ummisjalu tungleks. Vastupidi!

Ettevõtte edu sõltub töötajate pühendumisest

Et sellest aru saada, tuleks mõista tööle värbamise ja töökultuuri ehitamise olemust. See baseerub lihtsatel tõdedel: iga edukas organisatsioon vajab professionaale, kes suudaks panustada kogu hingest ja jõust. Sellised töötajad on tavaliselt erandlikud, nende suhtarvust kogu organisatsioonis võib sõltuda sisuliselt see, kas teenitakse kasumit ja vallutatakse maailma, või tammutakse kohapeal. Vähemotiveeritud ja virilad töötajad ripuvad iga organisatsiooni kaelas kui rasked koogukivid ning neist soovitakse vabaneda esimesel võimalusel.

Tööandja prestiizile tasub eelistada selget töökultuuri ja väärtusi

Teine, sama probleemi mõtestada aitav näide puudutab vastuolulisi ja petlikke uuringuid. Eestis viiakse igal aastal läbi mitmeid küsitlusi, kus inimestelt küsitakse, millestes organisatsionides nad töötada tahaks. Vastuste tipus näeme läbi aastate ikka neidsamu ettevõtteid, keda iseloomustavad suur meedianähtavus, prestiizi ja rikkuse kuvand. Või on tegu mõne armastatud massibrändiga. Swedbank, Eesti Energia, Kalev on tüüpilised näited.

Paraku ei kõnele need uuringutulemused meile mitte midagi muud kui, et need organisatsioonid on suured ja nähtavad. Inimesed, kes arvavad, et seal oleks vahva töötada, ei pruugi uneski ette kujutada, milline on sealne töökultuur, töö huvitavus, motivatsioonisüsteem, areneguvõimalused, suhtumine töötajatesse. Ning kui nad peaks sinna kandideerima ja isegi töö leidma, võib neid juba esimestel nädalatel tabada shokk. Miks? Sest sest nende ettekujutus ja tegelikkus oma unistuste tööandjast võivad olla ehmatavalt teistsugused.

Just seepärast olemegi unistuste tööandjat otsides pidanud silmas seda, mida teab iga personali- ja tippjuht: mida selgem on organisatsiooni väline kuvand ja mida sarnasem on see sisemisele (kuidas töötajatele tundub), seda tugevam on selle organisatsiooni võime kaasata samade väärtuste ja huvidega inimesi. Mida rohkem aga kattuvad töötajate isiklikud väärtused tema tööandja omadega, seda õnnelikumad on mõlemad partnerid. Ja seda tulemuslikum on see organisatsioon.

FOTO: Anu-Mall Naarits

Unistuste tööandja ei tohiks olla kõigi unistus

Iga inimest motiveerivad erinevad detailid töökoha kultuuris. Need kas toetavad teid teie hetke arengustaadiumis, või mitte. Mõelge korraks endast. Võib-olla olete te viimased 10 aastat rabanud hilisõhtuteni tööd teha, upitanud üles mitu startuppi. Ilmselt teile meeldis kiire areng, innovatsioon ja meeskond, kes unetunde kunagi ei lugenud. Neis firmades võis olla kõrge palk, iga reede tasuta shampus ja puuviljad. Ning maksti sporditoetust. Ning kõik võisid koeri-kasse tööle kaasa võtta. See oli lahe ja te tõeliselt nautiste seda!