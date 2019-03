Eve Toots: ära kuluta aega sellele, mida keegi teine võib sinust paremini teha

«Eelviimasel päeval enne enampakkumist ei olnud aga osad omanikud kättesaadavad ja jätsid omapoolse seisukoha võtmata. Teised arvasid, et kuna eelnevad enampakkumised olid nurjunud, siis järgmisel oksjonil on hind parem,» rääkis Toots.

Ta lisas, et tehtud oli suur töö ja ideed läbi mõeldud. «Selge oli, et sellise potentsiaaliga võimalust rohkem ei tule ja vara tervikuna sai osta vaid sel hetkel alghinnaga,» ütles ta.

«Kokkuvõttes me ei saanud kõigilt omanikelt positiivset otsust. Järgmisel enampakkumisel oligi pakkujaid kolm ning vara müüdi erinevatele osapooltele eraldiseisvate tükkidena,» rääkis Toots. Ta lisas, et puudused olid projekti juba algselt sisse kirjutatud.

«Teine oluline õppetund on see, et ära tee kunagi koostööd inimestega, kellega sul on väga erinevad väärtuspõhimõtted, see koostöö ei ole jätkusuutlik ning on stressi tekitav,» ütles Toots.