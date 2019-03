Sõjaks valmistumine: riik ostab eramaid ja kodusid kokku

2015. aastast käima läinud kaitseväe keskpolügooni eriplaneering näeb ette, et keskpolügoonile rajatakse senisest oluliselt suuremat lahingõpet võimaldavad alad, mis tähendab uute teede, sihtmärkide ja lasekalade ehitamist – sisuliselt tähendab see, et Eesti valmistub sõjaks, vahendab Äripäev .

Kuna massiivne ehitus nõuab palju maad, on kaitseministeerium asunud hoogsalt ohualale jäävaid maatükke võõrandama, kuid mitmed kohalikud on sellele vastu, leides eeskätt, et ministeeriumil on probleeme viisaka suhtlemisega.