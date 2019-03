Michal: varem kukkus ministeeriumis pastakas käest, kui tunnelist räägiti

Michal alustas sellest, et ehkki koalitsioonikõnelused seisavad praegu alles ees, julgeb ta hinnata, et tunneliehitust pooldavad kõik suuremad poliitilised jõud. «See on ka loogiline, sest tunnel ja kaksklikpealinn loomiseks kasvatab mõlema riigi ning rahva jõukust ning teeb meid atraktiivsemaks konkureerides Riia või Stockholmiga. Rääkimata avarduvatest reisivõimalustest, suuremast turust ettevõtjatele ja ka üksteise toele mistahes kriisides,» kirjeldas Michal.

Ta meenutas mõne sõnaga ka ajalugu. «2015. aastal tuli tollane Harju maavanem Ülle Rajasalu minu juurde MKMi (Michal oli toona minister-toim), et kas on endiselt nii, et ministeeriumis pastakas kukub käest kui tunnelist juttu tuleb. Ei kukkunud, vaid idee sai omaks,» rääkis Michal ja tõi näite, et 2016. aastal sõlmiti Soomega memorandum, mis oli alus selleks, et tunnelitrassi uuringuteks raha küsida.

Michal ütles, et tänane uudis, et Peter Vesterbackal on olemas 15 miljardise investeerimisvõimekusega fond, ei olnudki talle niivõrd suur üllatus, kuna ta oli «tunnelimehe» plaanidest teadlik. Eksminister toetas mõtet, et tegelik rahastamisplaan on alles kujundamisel, kuna see annab võimaluse liituda nii riikidele, Euroopa Liidule, aga ka teistele erainvestoritele ja fondidele. «Lisaks püsib arendusfirma enamusosalus Soomes,» kiitis ta.

«Mida kiiremas tempos me edasi liigume, seda parem. Konkureerivaid tunneleid merepõhja ju ei tule, seega tuleks riikidel kasutada erasektori valmisolekut tempokalt tegutseda ning koostööd teha. Mis meil täpselt kaotada oleks, kui see tuleks varem, mitte hiljem?» küsis Michal.