SEB: naised on palgalõhe ja laste tõttu pensioniks vähem kindlustatud

SEB Varahalduse äriarendusjuht Peeter Schamardini sõnul on naised üldjoontes vastutustundlikumad pensioniks ettevalmistujad, mis praktikas väljendub selles, et nad liituvad parema meelega teise ja kolmanda sambaga ja osalevad isiklikult fondivalikus.

«Reaalsuses on naiste kindlustatus pensionieas meeste omaga võrreldes tunduvalt nõrgem. Siin on oma roll naiste väikseaml palgal ning nende suuremal pühendumisel pereasjadele ja lastega seotud kuludele,» märkis Schamardin.

Tema sõnul võib öelda, et Eesti naine hakkab oma pensioni kogumise peale mõtlema alles siis, kui kõik tema pere ja laste vajalikud kulud on kaetud või olukorras, kus pension on juba ukse taga.

Statistikaameti andmetel on Eesti naiste keskmine oodatav eluiga sünnimomendil ligi 82 ning meeste oma 73 aastat. Inimeste vanusega kasvab ootus oma eluea suhtes ning kui 30-aastastest usub vaid 26 protsenti, et nad elavad kuni 80 eluaastani, siis on see veendumus 50-aastaste seas juba 33 protsenti.