Nordecon ehitab 15 miljoniga Rotermanni R6 ärihoone

«Oleme Rotermanni City't ehitades Nordeconiga koostööd teinud ka varasemalt: senine koostöö on sujunud ladusalt ja osutunud edukaks. Uues ärihoones on üle 1300 ruutmeetri suurused korrusepinnad, mille järgi on nõudlus just suurematel üürnikel. Muidugi on võimalik korruseid ka jagada. Tänaseks on hoones 3 korrust välja üüritud ning ülejäänute osas käivad aktiivsed läbirääkimised. Kindlasti on tegemist väärt täiendusega juba hubasele olemasolevale kvartalile kus inimesed naudivad nii töö tegemist kui ka vaba aja veetmist ligikaudu sajas büroos ning mitmekümnes restoranis ja kaupluse,» lisas Ühtegi.