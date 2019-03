Tunneli advokaat: hiinlaste raha ei maksa karta

«See on suure töö tulemus ja väga oluline verstapost,» kommenteeris Künnap, kes töötab igapäevaselt Soraineni advokaadibüroos. Kõige olulisemaks pidas ta aga seda, et nüüd on neil vastus olemas Eesti ja Soome valitsuste küsimustele, et kust tuleb nii suure projekti jaoks raha. «Varem öeldi, et okei, teil on 100 miljonit, aga kust tuleb ülejäänud? Nüüd on meil vastus olemas, et oleme väga kindlad, kust me raha saame,» kinnitas Künnap.

Samas rõhutas Künnap, et Hiina fond Touchstone Capital Partners ei ole neile 15 miljardit kontole kandnud. «See raha on garanteeritud ainult ehitusfaasi rahastamiseks. Seda ei panda meie kontole ootama planeeringute ja uuringute faasiks,» täpsustas advokaat.

Kuigi garantii on olemas, ei ole investorite otsimine tema sõnul kaugeltki lõppenud. «Otsime rahastajaid edasi. Eesmärk on saavutada see, et tunnelit rahastaks tasakaalustatud konsortsium, kus on palju erinevaid osapooli,» ütles ta. See tähendab, et mida rohkem investoreid liitub, seda väiksemaks muutub hiinlaste osa.

Künnap ütles, et tunnel on hiinlastele väga ahvatlev taristuobjekt, mis loob uusi kauba- ja liikumisteid. «Lisaks tekib uue potentsiaaliga suurlinn (Talsinki-toim), millel on tohutud võimalused. Hiinlaste vaade on oluliselt pikem kui see, millega meie siin harjunud oleme,» rääkis ta.

Advokaadi sõnul ei tohiks hiinlaste tulekut näha võimaliku julgeolekuohuna ja nende raha ei tasuks karta. «Tunnel on ikkagi meie projekt. See, kuidas me seda teeme, on meie otsustada,» kinnitas ta. «Eesti ja Soome on tugevad õigusriigid, mistõttu me ei pea kartma õudusstsenaariumeid, mis kaugetes ebademokraatlikes riikides aset leiavad. See on merealune tunnel, sellest ei sõltu näiteks Eesti energiavarustus,» tõi ta näite.