Raivo Vare Helsingi tunnelist: Euroopa Liit ei taha hiinlasi oma vetesse lasta

«Tegu on esialgse kavatsuste protokolliga, et plaan, soov ja huvi on, aga see pole veel lõplik lahendus. Nii palju kui mina aru sain, siis poole aasta jooksul loodetakse lepinguni jõuda,» rääkis Vare.

«Teostus sõltub ikkagi kahest riigist ja bürokraatiast, mis võib olla ka eeltingimuseks reaalse raha väljastamiseks. Need on sellised asjad, mille peale ei oska täna midagi vastata. Tähtis on kavatsus ise ja see kavatsus on võimas!» rääkis ta.

Vare sõnul pole Hiina huvi üllatus ega uudis. «See, et Euroopa Liit ei taha hiinlasi lasta mitte mingil viisil «oma vetesse», see pole ka mingi saladus. Eks siis näeb, mis sellest välja tuleb. Igal juhul võimas käik, see poleks sajandus projekt mitte Eesti, vaid kogu regiooni jaoks,» lisas ta.

Praegu on rahandusministeeriumi menetluses ka Tallinn-Helsingi tunneli eriplaneering, mille saatuse peab otsustama uus valitsus. Kas hiinlaste garantii aitaks erinevate kooskõlastuste aega lühendada?

«Pigem ma kardan, et vastupidi, sest tegu on hiinlastega. Nimetame asju õigete nimedega, sest Euroopa Liit kardab hiinlasi eriti infrastruktuuri ehituses. Nende võimekus on maailma suurim, kaugelt üle kõigist teistest. Ainuke viis siin neid tõrjuda ongi bürokraatlike võtetega, milles Euroopa Liit on suurepärane,» märkis Vare.

Hiina fond Touchstone Capital ja tunnelit arendav FinEst Bay Area sõlmisid 15 miljardi euro suuruse vastastikuste kavatsuste leppe neljapäeval. Touchstone jääb arendusfirmas vähemusosanikuks ning enamusosalus püsib Soomes.

Pooled teevad leppe üksikasjad selgeks järgmise poole aasta jooksul, kirjutas Helsingin Sanomat.

Hiina fondiga loodi finantseerimisstruktuur, mis lubab teistel investeerijatel tunneliprojektiga liituda. Mida suuremaks kasvab teiste investorite osakaal, seda väiksemaks jääb Touchstone'i osalus.