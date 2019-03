Hiina fond investeerib Tallinna-Helsingi tunnelisse 15 miljardit eurot

Peter Vesterbacka juhitav Finest Bay Area Development Oy ja Touchstone Capital Partners Ltd sõlmisid neljapäeval kavatsuste protokolli Soome ja Eesti vahelise tunneli rahastamiseks, mille kohaselt antakse kolmandik rahastusest omakapitalina ning kaks kolmandikku laenuna.

Hiina fond saab vähemusosaluse ning kohustub andma projektile laenu. Varem on tunnelit nõustunud rahastama Dubai fond ARJ Holding 100 miljoni euro ulatuses.

«Oleme väga rahul läbirääkimistega ja saavutatud ühise arusaamisega. Touchstone'il on suured kogemused sarnaste suurte erakapitalil põhinevate infrastruktuuriprojektide rahastamisel,» ütles Kustaa Valtonen Finest Bay Area Developmentist.

Raha antakse Finest Bay Area Developmenti kasutusse projekti ehitusfaasis. Rahastuse detailid räägitakse läbi järgmise kuue kuu jooksul. Tunneli maksumuseks on varem hinnatud 15-20 miljardit eurot.

«Meie eesmärk on saada juurde ka Euroopa, Põhjamaade ja Soome omakapitali investeeringuid nüüd kokku lepitud rahastuse täienduseks. Soovime projektile jätkusuutlikku ja igakülgselt tasakaalustatud rahastuslahendust,» lisas Valtonen.

Finest Bay Area Developmenti tunneliprojekti eesmärk on ehitada Soome ja Eesti vaheline merealune raudteetunnel, mis lühendaks riikidevahelist reisimisaega märgatavalt. Raudteetunneliga areneks Soome ja Eesti pealinnaregioonidest ühtne metropol.

«Tallinna tunnel on Euroopa suurimaid infrastruktuuriprojekte ja see vajab teostamiseks tihedat koostööd projektikonsortsiumi ning Soome ja Eesti avalike sektorite vahel. Meil on olnud õnne, et meil on väga tõhusalt ja läbipaistvalt toimivad avaliku sektori institutsioonid mõlemas riigis ning ootame innukalt aktiivset koostööd kõigiga,» ütles Peter Vesterbacka.

Projektiga seotud poliitilisi otsuseid Soomes ja Eestis jälgivad ka projekti rahastajad. Rahastuse seisukohalt on tähtis, et arvesse võetaks majandust, keskkonda ja turvalisust mõjutavad asjaolud. Seda on võimalik tagada, uurides kõiki trassialternatiive näiteks regiooni planeeringus.

«Soome ja Eesti vaheline raudteetunnel on uutmoodi mõtlemist esindav ja ambitsioonikas projekt, milles on hea meel osaleda. Tunnel moodustab Helsingi ja Tallinna regioonidest ühtse metropoli, millel on hea võimalus areneda Aasia ja Euroopa ühendavaks keskuseks,» ütles Touchstone Capital Partnersi juhatuse esimees Kenny Song.

Touchstone kavatseb kasutada tunneli rahastamiseks Hiina taristuprojekti «Üks vöönd, üks tee».

Eestis on Finest Bay Area Development esitanud rahandusministeeriumile taotluse riigi eriplaneeringu algatamiseks. Ministeerium teeb sellele praegu eelanalüüsi, lõplik otsus, kas planeering algatada või mitte, tuleb teha uuel valitsusel.