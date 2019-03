Värske maksuvõlglaste TOPi esiviisikusse tõusis uus firma

Maksuvõlglaste TOPi 4. kohal on esimest korda TOPi sattunud autokütuste müügi ja vahendusega tegelev ettevõte, mille juhatuse liige on alla kirjutanud 2017. aasta detsembris riigikogule saadetud avalikule pöördumisele pealkirjaga «Enamikku kodumaiseid kütusemüüjaid ähvardab kiire lõpp».

Ligi 3,7 miljoni euro suuruse maksuvõlaga ettevõtte nimi on OÜ Inndex, selle juhatuse liige on Ain Polma ning see on registreeritud Kolga alevikku Kuusalu valda ning ta haldab bensiinijaama. Ettevõte teenis 2017. aasta aruande põhjal 220 636 eurot kasumit ning käive oli veidi enam kui 15,8 miljonit eurot.