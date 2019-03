Hotellide tööd hõlbustab Eestis loodud tarkvaralahendus

Eestimaine ettevõte Guestjoy pakub hotellidele tarkvaralahendust, mis võimaldab majutusasutustel parandada külastajaelamust parema suhtluse tõttu. Guestjoyga saab hotell luua kliendiga kontakti juba enne kliendi saabumist, hoida seda sidet kliendi hotellis viibimise ajal ja küsida tagasisidet pärast lahkumist. Tulemuseks on suurem lisateenuste käive ja külastajate rahulolu.

Fotol GuestJoy üks asutaja Alar Ülem Lõuna-Ameerikas reisides, kus idee idanema hakkas. FOTO: Kredex

Alar Ülem, Guestjoy üks asutaja, rääkis, et idee sündis sellest, kui ta ise mõned aastad tagasi mööda maailma ringi reisis. Ta veetis üheksa kuud Lõuna-Ameerikas ja avastas, et igas majutusasutuses esitas ta vastuvõtus samu küsimusi: kust saab süüa osta, kus asub lähim apteek, kust saab ratast laenutada jne. Ta käis ka üsna palju ekskursioonidel ja matkamas ning tema sõnul oli hotellidest tihtilugu raske leida infot, mis oleks reisi planeerimise külastaja jaoks lihtsamaks teinud. Ta tajus, et info leidmine on rohkem justkui tema kui hotelli mure, ent tegelikult võiks see toimida vastupidi. Pealegi saaks sellise info saata kliendile juba varem, et tal oleks lihtsam oma reisi planeerida.

Ta arutas asja Guestjoy teise asutaja Annikaga, kes on pikalt töötanud hotellinduse valdkonnas ja oli sel hetkel parajasti ühe hotelli juht. Kui Alarile oli reisides avaldunud pigem kliendipoolne vaatenurk, siis Annika sai tasakaaluks luua pildi ka sellest, kuidas hotell asja näeb. Hotellide seisukohalt kannatas sageli just lisateenuste müük, sest klient tegi broneeringu ära ja kuni tema hotelli saabumiseni polnud tal ööbimiskohaga mingisugust kontakti. Üheskoos leiti, et kliendi ja majutusasutuse omavahelises kommunikatsioonis on tõesti puudujääke, mida saaks parandada.

Nutiseadme vahendusel suheldes ei pea klient mure korral minema hotelli valvelauda, vaid saab operatiivselt asjadest märku anda. FOTO: Kredex

Parem suhtlus = parem reis

Alari sõnul on Guestjoy peamisteks eesmärkideks, et hotell saab ise ennetavalt külastajaga kontakti luua ja seeläbi tõhusamalt ka oma lisateenuseid pakkuda. Guestjoy kaudu saab majutusasutus saata külastajatele juba enne saabumist tervituskirja, kus on välja toodud erinevad pakkumised, mis vastavad külastaja profiilile. Profiil kujuneb Alari sõnul välja broneeringu põhjal – mitu inimest on tulemas, mis päeval nad saabuvad ja milline tuba on valitud, aitab kliendile lisapakkumisi teha. “Pakkumised on hästi kergesti tellitavad – vaid paari klikiga saab broneerida parema toa või valida ekskursioone,” sõnas Alar. Ta rääkis ka seda, et psühholoogiliselt kipub asi nii olema, et kui reis on pikalt ette planeeritud, kipuvad inimesed olema säästlikumad. Mida lähemale aga reis jõuab, seda heldemaks muututakse ja seega on tõenäolisem, et klient võib esialgu broneeritud toa vahetada parema vastu või tellida lisateenuseid, mida hotell pakub.